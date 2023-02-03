Ущерб по делу администратора телеграм-канала "Новый Век" составил 12 млн руб – ГУ МВД

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Ущерб по делу администратора телеграм-канала "Новый Век" составил 12 миллионов рублей. Сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что администратор телеграм-канала "Новый Век" Александр Гусов задержан по делу о вымогательстве 12 миллионов рублей у создателя компании Yota Альберта Авдоляна.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Гусов причастен к вымогательству у бизнесмена и мецената Альберта Авдоляна", – отмечают правоохранительные органы.

Гусов проходит по одному делу с журналистом агентства "Росбалт" (признан СМИ-иноагентом в РФ) Александром Шваревым, который находится в розыске.

Ранее сообщалось, что следствие просит Тверской суд Москвы арестовать администратора телеграм-канала "Новый Век" Александра Гусова, который был задержан по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере.

Следственный комитет ведет расследование данного уголовного дела и подозревает Гусова в совершении преступления по части 3 статьи 163 УК РФ.

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