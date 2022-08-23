"Московский патруль": дело об ограблении вдовы Александра Градского

Наро-фоминский городской суд приступил к рассмотрению по существу дела об ограблении супруги покойного певца Александра Градского.

Женщина заявила, что преступники, укравшие у нее 100 миллионов рублей, ударили ее по голове. Кроме того, у нападавших были пистолеты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.