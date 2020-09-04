"Московский патруль": активисты нашли магазин, в котором продавали алкоголь после 23:00

Московские активисты нашли магазин, в котором продавали алкоголь после 23:00. Сообщается, что реализуемые спиртные напитки в этой торговой точке сомнительного качества.

Местные жители жаловались на шум, который сопровождает работа этого магазина. Сообщается, что вокруг него часто много людей, особенно в ночное время. Это связано с популярностью алкоголя, который здесь реализуется в неположенное время суток.

Об этом – в программе "Московский патруль"