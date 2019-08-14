"Московский патруль": мошенники предлагают установить приборы от "утечки газа"

В столице появились мошенники, которые ходят по квартирам и предлагают установить некие газовые анализаторы. Эти приборы якобы должны подать сигнал в случае утечки газа. Злоумышленники представляются сотрудниками официальных служб.

Ссылаясь на некий федеральный закон, они фактически принуждают потерпевших купить ненужный прибор. Программа "Московский патруль" провела расследование, устроившись на работу в одну из таких фирм.