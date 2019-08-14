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14 августа 2019, 23:45

Общество

"Московский патруль": мошенники предлагают установить приборы от "утечки газа"

"Московский патруль": мошенники предлагают установить приборы от "утечки газа"

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В столице появились мошенники, которые ходят по квартирам и предлагают установить некие газовые анализаторы. Эти приборы якобы должны подать сигнал в случае утечки газа. Злоумышленники представляются сотрудниками официальных служб.

Ссылаясь на некий федеральный закон, они фактически принуждают потерпевших купить ненужный прибор. Программа "Московский патруль" провела расследование, устроившись на работу в одну из таких фирм.

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