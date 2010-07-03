"КамАЗ" поддержал запрет на эксплуатацию старых авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российский производитель грузовых автомобилей "КамАЗ" поддержал инициативу запретить эксплуатацию старых машин, сообщает РИА Новости.

Представитель ПАО "КамАЗ" Олег Афанасьев подчеркнул, что одобряет меры, направленные на обновления парка грузовиков, поскольку это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах.

Он напомнил, что на сегодняшний день более 50% парка грузовиков старше 10 лет.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT также прокомментировал предложение запретить эксплуатацию старых авто.

"Понятно, для чего это делается. По многим причинам: старые автомобили неэкологичны, небезопасны. То есть формально все причины налицо", – рассказал эксперт. По его словам, в России средний возраст автомобиля составляет 12,5 года. Любой запрет эксплуатации старых автомобилей опасен, поскольку он бьет по незащищенным слоям населения, добавил Моржаретто.

Он также отметил, что существую и другие, более мягкие меры, которые позволяют немного обновлять парк.

"Они действовали и в нашей стране, когда работала программа утилизации, когда предлагалось сдать старый автомобиль и получить очень серьезную скидку на покупку нового. Есть системы налогообложения в разных странах: допустим, чем старше автомобиль, тем больше платишь, но если ты все-таки его меняешь, то получаешь льготный кредит", – рассказал эксперт.

Ранее комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Соответствующая инициатива направлена в Минтранс и Минпромторг. При этом не уточняется, о каких машинах идет речь (частных или коммерческих), а также какие санкции будут применяться против владельцев старых машин.

Производители автомобилей поддержали предложение депутатов. В Минпромторге заявили, что старые автомобили нужно выводить из эксплуатации путем "стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого" транспорта.

Сергей Собянин ранее рассказал, что объем вредных выбросов в атмосферу в Москве за последние годы удалось сократить более чем в два раза. К такому результату привела транспортная политика города в области улучшения экологической обстановки.