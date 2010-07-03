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Москва 24

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18:05

Фестиваль джаза в саду "Эрмитаж" пройдет 17-18 августа

город парки культура

18:05

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Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Российские и зарубежные музыканты выступят на XXII Московском Международном фестивале "Джаз в саду "Эрмитаж" 17 и 18 августа, сообщает Агентство "Москва".

Гостей фестиваля ждут танцевальные и творческие мастер-классы, игровая зона для детей и гастрономическая программа. Вход на фестиваль будет бесплатным.

Перед театром "Новая Опера" установят танцевальную зону с бесплатными мастер-классами, а композиционным центром фестиваля станет уникальный арт-объект, созданный в традициях джазовой культуры.

В специальной фан-зоне для детей организуют мастер-классы под руководством наставников. Занятия пройдут в стилистике джаза.

Первый в Москве джазовый фестиваль на открытом воздухе "Джаз в саду "Эрмитаж" проводится ежегодно с 1998 года.

Ранее сообщалось, что в Музее Отечественной войны 1812 года выставят грамоты и указы, подписанные Наполеоном Бонапартом по случаю 250-летия французского императора.

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город парки культура

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