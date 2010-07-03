В Москве выставят автографы Наполеона Бонапарта и написанный им фрагмент романа

Фото: портрет кисти Поля Делароша

В Музее Отечественной войны 1812 года выставят грамоты и указы, подписанные Наполеоном Бонапартом по случаю 250-летия французского императора, сообщает Агентство "Москва".

В частности, до 15 октября в музее можно будет увидеть фрагмент романа "Клиссон и Эжени", написанный Наполеоном, и приказ командующего Парижским гарнизоном, который подписан еще "Буонапарте" (на итальянский манер).

Посетителям покажут грамоту военному комиссару Жану Бреа, подписанную Наполеоном "Императором Французов, Королем Италии, Протектором Рейнской Конфедерации…".

Кроме того, музей представит конспект графа Шарля-Тристана Монтолона по книге генерала барона Жозефа Ронья "Рассуждения о военном искусстве" и другие материалы.

В музее напомнили, что обладают наиболее полной коллекций предметов, связанных с Наполеоном. В их числе награды, личное оружие, художественные произведения, одежда, бытовые предметы, походная кровать императора и другое.

В сентябре в Музеях Московского Кремля пройдет второй музыкальный фестиваль "Цари и музы: опера при русском дворе". Проект познакомит зрителей со становлением и развитием оперного искусства в России.