Эксперт рассказала, как можно избежать ЧП с бытовым газом

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Исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева в беседе с порталом Москва 24 напомнила, что газовое оборудование – зона повышенной опасности. Именно поэтому каждый владелец должен заключать договор со специализированной организацией на обслуживание и регулярный его осмотр.

Что касается газового оборудования внутри дома, договор должна заключать управляющая компания. По ее словам, отсутствие документа – это грубое нарушение, которое может караться изъятием лицензии у управляющей компании. Кроме того, приняли поправки в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми капремонт газовых сетей может делаться в приоритетном порядке.

Гораздо сложнее дело обстоит с газовым оборудованием внутри квартир. Содержать такое имущество и следить за ним должны, в первую очередь, сами владельцы. Им необходимо заключить договор со специализированной организацией на обслуживание и осмотр этого оборудования. Они могут делегировать эту функцию управляющей компании на общем собрании, но если этого не произошло, значит, действовать необходимо самостоятельно.

По словам Разворотневой, многие люди не заключают такие договоры: кто-то не знает о них, а кто-то не хочет тратить на это средства. В каждом регионе существует ограниченный набор компаний, у которых есть лицензия на проведение работ, а есть регионы, где только одна компания, поставщик газа – и цены бывают очень высокими для людей, объяснила Разворотнева.

"Москва в этом смысле – пионер, здесь автоматически были приняты решения, что для собственников эти договоры заключает управляющая компания, и поэтому в столице собственники избавлены от выбора заключать или не заключать. В остальных регионах все зависит от доброй воли или информированности собственников", – добавила собеседница портала Москва 24.

По ее словам, проблема регулярно обсуждается на законодательном уровне. "Сейчас в Госдуме лежит законопроект, в соответствии с которым предлагается на управляющую компанию повесить заключение договоров и по квартирам, и по дому в целом", – рассказала Разворотнева. Однако, даже если его примут, проблема не будет решена: осмотры проходят раз в два года и не всегда качественно.

По мнению Разворотневой, нужно идти по пути автоматизации процессов и вернуться к идее Минстроя об установке газовых анализаторов – тех, которые будут автоматически отключать подачу газа при появлении утечки.

В понедельник, 14 января, в городе Шахты в жилом доме произошел взрыв газа. В результате ЧП в здании обрушились два этажа – восьмой и девятый. По информации МЧС, из подъезда дома, поврежденного взрывом газа, удалось спасти 43 человека. Еще семерых извлекли из-под завалов. Всего из дома эвакуировали 140 человек. Один человек погиб, судьба четверых остается неизвестной.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следствие считает утечку бытового газа основной версией взрыва в жилом доме.

Кроме того, стало известно, что на жилом доме обнаружили трещины.

Евгения Маркова