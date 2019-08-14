Нужно ли запрещать старые машины

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старого автотранспорта в России. Такие рекомендации были направлены в Минтранс и в Минпромторг. Разбираемся, нужно ли вводить какие-либо ограничительные меры.

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Пора на пенсию?

Инициатива была направлена в Минтранс и в Минпромторг зампредом комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфией Когогиной. Она предложила проработать вопрос о запрете использования автомототранспортных средств, "достигших предельных сроков эксплуатации". В письме не уточняется, о каких именно машинах идет речь – коммерческих или частных – и какое наказание могут понести их владельцы. Однако позднее в СМИ появилась информация, что предложение касается только коммерческого транспорта.

В министерствах инициативу уже получили и начали прорабатывать. При этом в Минпромторге добавили, что стимулировать к избавлению от старого транспорта нужно другими способами.



пресс-служба Минпромторга Вывод старой автомобильной техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования владельцев транспортных средств, направленного на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава.

Также в министерстве добавили, что государство уже сегодня реализует меры поддержки обновления транспорта. В частности, речь идет о программе льготного автокредитования и автолизинга, стимулирования спроса на газомоторную технику и электротранспорт.

В комитете Госдумы по транспорту заявили, что в нынешних экономических условиях подобные нововведения в отношении легковых автомобилей недопустимы.

Первый зампред комитета Виталий Ефимов подчеркнул, что многие владельцы старых авто используют их для поездок на дачи либо для заработка, причем зачастую это единственный источник дохода. "Если машины старые, то претензии к ним могут быть две: одна есть во всем мире – это экология, а вторая – их исправность. Но исправность не зависит от количества лет этой машины", – сказал он.

Однако запретительные меры поддержал производитель грузовых автомобилей "КамАЗ". Представитель компании Олег Афанасьев подчеркнул, что обновление парка грузовиков позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах, так как сейчас более 50 процентов парка грузовиков старше 10 лет.

Положительно к инициативе отнеслось и российское подразделение Nissan. "Этот вопрос необходимо детально обсуждать и, безусловно, мы поддерживаем введение ограничений на эксплуатацию автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации", – сказал PR-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский.

В свою очередь, директор по маркетингу и PR "ММС Рус" (официальный дистрибьютор Mitsubishi в России) Илья Никоноров отметил, что предложение нуждается во всестороннем обсуждении и имеет как плюсы, так и минусы. По его словам, запретительные меры выгодны автопроизводителям и помогут более быстрому обновлению автопарка, но могут стать ударом для простых автомобилистов, если это их коснется.



По данным ГИБДД, из 60,5 миллиона транспортных средств в России 20,9 миллиона старше 15 лет, еще 10 миллионов старше десяти лет.



Нужен ли запрет?

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Автоэксперт Михаил Колодочкин считает, что, если речь идет о некоммерческом транспорте, то старые машины "нужно выбрасывать", однако запретительные меры ситуацию не исправят.

"Для чего нужен старый автомобиль, который капает на дорогу, имеет экологический класс "минус Евро-5", который плохо тормозит и вообще может развалиться на дороге? При этом, если отъехать километров на 300 от Москвы или Санкт-Петербурга, то таких автомобилей появляется огромное количество. Конечно, людям зачастую просто не на чем ездить там, где плохо работает общественный транспорт, – им просто некуда деваться", – пояснил он в разговоре с Москвой 24.

В свою очередь, глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев указал на то, что инициатива может привести к серьезным последствиям в обществе, если коснется легковушек.

"Депутаты не назвали условия, при которых они хотят вводить запрет: экологический класс, возраст, пробег. Это все нужно обсуждать", – пояснил он Москве 24.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

По его словам, следует не запрещать, а стимулировать граждан к покупке новых автомобилей.





Сергей Канаев глава ФАР В данных социально-экономических условиях никакой автомобиль нельзя назвать старым. Люди ездят на них не потому, что хотят, а потому, что не могут купить себе новые.

С ним согласен и автоэксперт Игорь Моржаретто, который в разговоре с телеканалом Москва 24 выступил против запретительных мер регулирования в отношении некоммерческого транспорта.

"Понятна забота людей об экологии, потому что слишком много старых машин колесят по нашим улицам, понятна забота о безопасности, потому что в старом авто в случае ДТП, как правило, люди больше страдают. Но, во-первых, я не понимаю, что значит предельный срок службы авто, такого понятия нет. А, во-вторых, кого объявить старым: у нас в среднем возраст авто в стране 12,5 лет и не потому, что мы любители ретро, а потому что население небогатое", – пояснил он.

При этом автоэксперт Колодочкин подчеркнул, что если предложенные нововведения относятся только к коммерческим транспортным средствам, то такая инициатива не вызывает вопросов.

"Если речь идет о коммерческом транспорте, а тем более, общественном транспорте, то его нужно периодически обновлять, без вопросов. В любой точке России должен ездить нормальный общественный транспорт, более-менее новый", – заключил он.