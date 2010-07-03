Минпромторг отказался запрещать старые машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпромторг считает недопустимым запрет на использование автомобилей, достигших "предельных" сроков эксплуатации, сообщает РБК.

По мнению министерства, вывод старой техники из оборота должен обеспечиваться экономическими мерами. В частности, необходимо дать владельцам стимул покупать новые, экологически чистые машины.

Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин считает, что понятие предельного возраста эксплуатации транспорта субъективно. По его словам, это зависит от качества обслуживания. Кроме того, Похмелкин объяснил, что многие не могут купить новый автомобиль и вынуждены ездить на старом.

Он полагает, что самое правильное – побуждать избавляться от старых машин позитивными методами.

"В России было несколько программ утилизации, когда водителю, сдававшему старый автомобиль, предоставлялись скидки на приобретение нового, и они успешно работали. Но должна быть в таком случае налажена утилизация, которая сейчас не работает должным образом", – отметил автоэксперт.

Комитет Госдумы по промышленности ранее предложил запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Производители автомобилей поддержали инициативу.

Представитель ПАО "КамАЗ" Олег Афанасьев заявил, что одобряет меры, направленные на обновление парка грузовиков. Он обратил внимание, что это улучшит экологическую обстановку в городах и повысит безопасность на дорогах.

Автоэксперт Игорь Моржаретто утверждает, что запрет ударит по незащищенным слоям населения. Он также напомнил о программах утилизации как о более мягких мерах по обновлению парка. Моржаретто привел в пример системы налогообложения в разных странах: чем старше автомобиль, тем больше приходится платить. Однако если его поменять, то можно получить льготный кредит.