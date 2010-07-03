Концентрация вредных выбросов от автомобилей в Москве снизилась вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Объем вредных выбросов в атмосферу в Москве за последние годы удалось сократить более чем в два раза. К такому результату привела транспортная политика Москвы в области улучшения экологической обстановки, рассказал Сергей Собянин на пленарной сессии Московского урбанистического форума.
"Подавляющее большинство вредных выбросов в атмосферу создают автомобили, на которых мы ездим. Транспортное поведение и транспортная политика прямо влияет на экологию крупных городов", – цитирует мэра ТАСС.
По словам градоначальника, за несколько лет был заменен автопарк, который стал "самым молодым и экологичным в Европе". Изменения коснулись и грузового транспорта. Собянин отметил, что сегодня Москва стоит на пороге революции, взяв курс на формирование парка электротранспорта.
"Мы сделали шаг вперед даже быстрее, чем владельцы личных автомобилей: приняли решение с 2021 года отказаться от закупки автобусов на моторном топливе", – заявил градоначальник, напомнив, что сегодня в Москве работает около 300 электробусов. В планах закупать по 300 таких машин ежегодно.
На форуме Собянин и гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский подписали соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для зарядки электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта в Москве. Мэр отметил, что это соглашение позволит в будущем сделать московский воздух еще чище.
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