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16:28

Концентрация вредных выбросов от автомобилей в Москве снизилась вдвое

мэр Москвы Сергей Собянин город

16:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объем вредных выбросов в атмосферу в Москве за последние годы удалось сократить более чем в два раза. К такому результату привела транспортная политика Москвы в области улучшения экологической обстановки, рассказал Сергей Собянин на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

"Подавляющее большинство вредных выбросов в атмосферу создают автомобили, на которых мы ездим. Транспортное поведение и транспортная политика прямо влияет на экологию крупных городов", – цитирует мэра ТАСС.

По словам градоначальника, за несколько лет был заменен автопарк, который стал "самым молодым и экологичным в Европе". Изменения коснулись и грузового транспорта. Собянин отметил, что сегодня Москва стоит на пороге революции, взяв курс на формирование парка электротранспорта.

"Мы сделали шаг вперед даже быстрее, чем владельцы личных автомобилей: приняли решение с 2021 года отказаться от закупки автобусов на моторном топливе", – заявил градоначальник, напомнив, что сегодня в Москве работает около 300 электробусов. В планах закупать по 300 таких машин ежегодно.

На форуме Собянин и гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский подписали соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для зарядки электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта в Москве. Мэр отметил, что это соглашение позволит в будущем сделать московский воздух еще чище.

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