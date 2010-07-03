Собянин рассказал об экологической обстановке в столице

Выбросы в атмосферу от автомобилей в столице всего за пару лет сократились более чем в два раза благодаря новой транспортной политике.
"Город подает пример, когда мы за несколько лет изменили автомобильный парк, сделав его самым молодым в Европе и самым экологичным. Следом произошли изменения и грузового транспорта, и личного транспорта", – цитирует Агентство "Москва" Сергея Собянина, который выступил на Московском урбанистическом форуме – 2019.
Сегодня общественный транспорт – один самых экологичных участников движения на столичных дорогах. С 2013 года автобусы, закупаемые в Москве, соответствуют экологическому классу двигателя "Евро-5 ". Автобусный парк перевозчика ГУП "Мосгортранс" обновлен на 95 процентов. В 2016 году благодаря реформе наземного городского пассажирского транспорта на маршруты вышло две тысячи новых экологичных транспортных средств.
Также градоначальник скептически высказался о том, что в крупных городах с каждым годом якобы ухудшается экология.
"Ситуация развивается прямо наоборот. Доля промышленности в городской экономике падает, и это объективно влияет на экологию. Более того, предприятия уделяют огромное внимание под давлением федеральных и региональных властей улучшению экологии", – рассказал мэр.
В качестве примера он привел Московский нефтеперерабатывающий завод, который на 90 процентов уменьшил объем выбросов после запуска современных очистных сооружений.
Московский урбанистический форум стартовал 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк "Зарядье".
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