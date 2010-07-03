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10:55

Неэкологичные машины поможет вычислить нейросеть

транспорт

10:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Автомобили низкого экологического класса в РФ будут вычислять при помощи камер. Разработают систему отечественные специалисты, пишет газета "Известия" со ссылкой на НТИ "Автонет".

Проект ободрен в Минпромторге. Систему рассчитывают начать эксплуатировать в 2021 году. Она позволит с помощью искусственного интеллекта отслеживать старый транспорт, въезжающий в "чистые" зоны городов.

В начале 2019 года правительство столицы выступило за ужесточение мер в отношении низкоэкологичного автомобильного транспорта, въезжающего в город, и поддержало соответствующую инициативу Совета при президенте РФ по правам человека.

По мнению правозащитников, одним из возможных путей решения проблемы загрязнения воздуха в крупных городах является введение ограничений для транспорта экологических классов "0", "1", "2" и "3". СПЧ предлагает ввести стандарты для знаков ограничения экологического класса транспортных средств (знак 5.35 "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств" и тому подобное). Кроме того, по мнению правозащитников, необходимо установить категории автомобилей, на которые будут действовать ограничения. А контролировать въезд в специальные зоны будут фото- и видеокамеры, они же будут фиксировать нарушителей.

В Москве на данный момент уже действуют некоторые ограничения для автомобилей низких экологических классов и преференции для владельцев "зеленых" автомобилей. Например, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предоставляются субсидии, если они используют легковые автомобили не ниже экологического класса 3, а для операторов каршеринга – если не ниже экологического класса 4. А владельцам электрокаров можно бесплатно парковаться на городских стоянках.

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