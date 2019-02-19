Группу по внедрению инноваций на транспорте создали в столице

В столице создали рабочую группу на базе АНО "Дирекция Московского транспортного узла", которая займется внедрением инноваций в транспортный комплекс региона. Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства и автомобильного транспорта АНО "ДМТУ" Эдуард Сальников.
"По решению наблюдательного совета АНО "ДМТУ", в который входят представители министерства транспорта РФ, правительства Москвы и Московской области, сформирована рабочая группа по обеспечению развития и внедрения инновационных технологий в транспортный комплекс Московского региона при АНО "ДМТУ", – сказал Сальников Агентству "Москва".
По его словам, в деятельности группы примут участие представители федеральных и региональных министерств, федеральных агентств и других ведомств.
Планируется, что первое заседание рабочей группы состоится до конца конца марта 2019 года.
Как уточнил Сальников, в группе рассмотрят предложения от разработчиков различных систем, программных разработок и так далее.
На первоначальном этапе будут рассматривать инновации в области улучшения экологических показателей.
Ранее сообщалось, что на 22 участках трамвайных путей в 2019–2020 годах уложат шпалы из переработанного пластика. Впервые они появились в столице в 2018 году – тогда уложили почти 10 километров путей.
Шпалами из вторичного пластика сменили деревянные. Это экологичная технология, которая позволяет сократить использование древесины и сохранить деревья. К примеру, чтобы изготовить деревянные шпалы для одного километра трамвайных путей, нужно около 140 деревьев.
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