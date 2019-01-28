Шпалы из переработанного пластика уложат на 22 участках трамвайных линий

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Шпалы из переработанного пластика уложат на 22 участках трамвайных путей в 2019–2020 годах. Впервые они появились в столице в 2018 году – тогда уложили почти 10 километров путей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Шпалами из вторичного пластика сменили деревянные. Это экологичная технология, которая позволяет сократить использование древесины и сохранить деревья. К примеру, чтобы изготовить деревянные шпалы для одного километра трамвайных путей, нужно около 140 деревьев. Таким образом, почти 10 километров путей со шпалами из композитных материалов сохраняют около 1400 деревьев.

Такие шпалы, в отличии от деревянных, не надо обрабатывать специальным составом, что хорошо скажется на окружающей среде. Они прослужат до 50 лет. Шпалы из дерева пропитывают каменноугольной смолой, чтобы они не гнили, однако даже в этом случае такие шпалы служат лишь 10 лет. Шпалы из вторичного пластика прочные и износостойкие, они меньше подвержены повреждениям. Также новая технология дает пластику повторное применение. С помощью его переработки решается проблема с утилизацией твердых бытовых отходов.

Пилотный проект по укладке шпал из переработанного пластика на трамвайных путях на проспекте Мира признали удачным. Поэтому в прошлом году новые шпалы использовали при ремонте 10 километров путей. Их уложили в Холодильном переулке, 1-м и 4-м Рощинских проездах, а также на улице Бориса Галушкина и в Ростокинском проезде. Шпалы нового типа применяют в странах Европы и Азии, а также в США и Канаде.