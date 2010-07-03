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Москва 24

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17:47

В столичных парках пройдет экомарафон

город парки

17:47

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

В трех зеленых зонах Москвы пройдут семейные праздники из цикла "Экомарафон-2019". 16, 17 и 18 августа гостей ждут просветительские мероприятия о городской природе, сладкие угощения и концерты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В заказнике "Теплый Стан" 16 августа в рамках акции "Пернатые друзья" москвичей познакомят с видами птиц, которые обитают в столице, их особенностями и привычками.

Гости смогут смастерить кормушки, узнают об их правильном размещении в парках, и о том, как нужно кормить пернатых. Дети познакомятся с питомцами Сокольнического орнитария.

Праздник "Легкие столицы" в Измайловском лесопарке посвятят растениям. 17 августа в программе – викторины, мастер-классы и интерактивные программы с экологическими призами. Участникам расскажут, как правильно сажать деревья.

18 августа в парке "Ветеран" пройдет акция "Парковые букашки – самые маленькие горожане". Здесь для посетителей подготовили тематические мастер-классы и интерактивные программы, посвященные насекомым, обитающим на природных территориях города.

Мероприятия будет сопровождаться театральными постановками и выступлениями музыкантов. Для посетителей выступят Лилия Голдобова, Ирина Барышева и Ксения Лазаревич.

Вход свободный, регистрация не требуется.

17 августа Московский зоопарк проведет лекции о том, как заботиться о бездомных животных. Там впервые отметят Всемирный день защиты бездомных животных.

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город парки

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