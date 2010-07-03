В Московском зоопарке расскажут, как заботиться о бездомных животных

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Московский зоопарк 17 августа проведет лекции о том, как заботиться о бездомных животных. Там впервые отметят Всемирный день защиты бездомных животных.

Зоопарк подготовил просветительскую программу "Рука и лапа". Всех ждут лекции по основам зоопсихологии, ветеринарии, советы по приручению бездомных собак и кошек и их содержанию. Мастер-классы будут идти с 12:00 до 18:00.

"Московский зоопарк впервые за свою историю присоединится к празднованию Всемирного дня защиты бездомных животных. Акцией "Рука и лапа" мы стремимся привлечь внимание общественности к этой насущной проблеме. Каждое животное на Земле в равной степени нуждается в заботе и защите. Будь то редкий азиатский лев, занесенный в Международную Красную книгу, или беспородный кот, который по стечению обстоятельств оказался на улице", – сказала Светлана Акулова, генеральный директор зоопарка, передает портал мэра и правительства Москвы.

С этого года Московский зоопарк станет регулярным участником Всемирного дня защиты бездомных животных.

Всех, кто решил взять из приюта кошку, будут ждать с 15:00 до 18:00 в открытом лектории у главного входа в зоопарк.

Для любителей собак лекцию прочитают в Доме Клюева. Там расскажут, как собаки попадают в приют, что нужно сделать, чтобы стать волонтером или сотрудником приюта. Начало в 14:00.

Отмечается, что нужна предварительная регистрация для участия в лекциях. Свои контактные данные нужно отправить на адрес электронной почты: A.dorohov@moscowzoo.ru.

Для детей подготовили специальную программу. В школе киперов у павильона "Фауна Китая", с 12:00 до 15:00 проведут тематические спектакли о животных. С 13:00 до 17:00 для малышей познакомят с техникой скрапбукинга.

Всемирный день защиты бездомных животных отмечается в третью субботу августа. В этом году он пришелся на 17 августа. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия. Дату утвердили в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных.

В 2019 году Московскому зоопарку исполнилось 155 лет.

