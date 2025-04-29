"Доктор 24": пульмонолог объяснил как долго люди могут кашлять после простуды

Почему кашель может сохраняться даже спустя две недели после простуды? Когда действительно нужны антибиотики? Может ли пневмония протекать без температуры? Насколько полезна дыхательная гимнастика? И что лучше выбрать для диагностики – флюорографию или КТ?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил профессор, доктор медицинских наук, врач-терапевт ГКБ имени В. М. Буянова Евгений Дедов.