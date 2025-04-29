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Новости

29 апреля, 12:00

Общество

"Доктор 24": пульмонолог объяснил как долго люди могут кашлять после простуды

"Доктор 24": пульмонолог объяснил как долго люди могут кашлять после простуды

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За рубежом растет спрос на традиционные русские продукты

В программе "Миллион вопросов" обсудят влияние гаджетов

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Почему кашель может сохраняться даже спустя две недели после простуды? Когда действительно нужны антибиотики? Может ли пневмония протекать без температуры? Насколько полезна дыхательная гимнастика? И что лучше выбрать для диагностики – флюорографию или КТ?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил профессор, доктор медицинских наук, врач-терапевт ГКБ имени В. М. Буянова Евгений Дедов.

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Программа: Доктор 24
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