Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 07:15

Политика

Госдума готовит закон о выплатах семьям для погашения ипотеки

Госдума готовит закон о выплатах семьям для погашения ипотеки

В правительстве поддержали ужесточение ответственности за мошенничество при помощи ИИ

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В Госдуме готовят законопроект о выплате 1,8 миллиона рублей на погашение жилищного кредита для семей с детьми. Поддержку смогут получить родители, у которых первый, второй или третий ребенок родился с 1 января 2024 года.

Субсидия будет действовать на ипотечные кредиты, оформленные до 2030 года. Средства можно будет направить на покупку или строительство жилья, оплату доли в недвижимости, взносы в жилищные кооперативы и полное погашение займа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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