Госдума готовит закон о выплатах семьям для погашения ипотеки

В Госдуме готовят законопроект о выплате 1,8 миллиона рублей на погашение жилищного кредита для семей с детьми. Поддержку смогут получить родители, у которых первый, второй или третий ребенок родился с 1 января 2024 года.

Субсидия будет действовать на ипотечные кредиты, оформленные до 2030 года. Средства можно будет направить на покупку или строительство жилья, оплату доли в недвижимости, взносы в жилищные кооперативы и полное погашение займа.

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