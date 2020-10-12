"Доктор 24": варикоз

Блогер Анна Арутюнова отправилась к докторам, чтобы ответить на самые главные вопросы о здоровье.

Варикоз – у кого он может появиться? Как вовремя распознать варикоз? И что нужно делать, чтобы от него защититься? Об этом – в программе "Доктор 24".