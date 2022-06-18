"Познавательный фильм": Я глухая

Блогер без комплексов Евгения Поплавская на неделю станет глухой. Она изолирует себя от шума мегаполиса и окажется в полной тишине.

Как изменится ее привычная жизнь – поездки в метро, за рулем, походы в магазин? Что делать без слуха в кинотеатре? Как реализовать себя на сцене? И в каких профессиях слышать людей не обязательно?

Об этом – в познавательном фильме "Я глухая".

