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16 апреля, 19:30

Культура

"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе

"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе

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Команда проекта "Сити" рассказала о кинопремьерах этой недели.

На большие экраны вышел фантастический боевик "Кракен" с актерами Александром Петровым и Виктором Добронравовым. Это история о морском чудовище, которое уничтожает абсолютно все на своем пути.

Также в прокат вышла криминальная комедия "Где наши деньги?". В кинокартине снялись актеры Владимир Сычев, Алексей Серебряков и Кузьма Котрелев. По сюжету герои фильма всеми способами пытаются заработать.

Подробнее – в программе "Сити".

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