"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе

Команда проекта "Сити" рассказала о кинопремьерах этой недели.

На большие экраны вышел фантастический боевик "Кракен" с актерами Александром Петровым и Виктором Добронравовым. Это история о морском чудовище, которое уничтожает абсолютно все на своем пути.

Также в прокат вышла криминальная комедия "Где наши деньги?". В кинокартине снялись актеры Владимир Сычев, Алексей Серебряков и Кузьма Котрелев. По сюжету герои фильма всеми способами пытаются заработать.

Подробнее – в программе "Сити".