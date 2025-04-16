16 апреля, 19:30Культура
"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе
Команда проекта "Сити" рассказала о кинопремьерах этой недели.
На большие экраны вышел фантастический боевик "Кракен" с актерами Александром Петровым и Виктором Добронравовым. Это история о морском чудовище, которое уничтожает абсолютно все на своем пути.
Также в прокат вышла криминальная комедия "Где наши деньги?". В кинокартине снялись актеры Владимир Сычев, Алексей Серебряков и Кузьма Котрелев. По сюжету герои фильма всеми способами пытаются заработать.
Подробнее – в программе "Сити".