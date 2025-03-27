"Сити": подборка новых турецких фильмов и сериалов

Команда проекта "Сити" составила подборку недавно вышедших турецких фильмов и сериалов. На третье место попала многосерийная картина "Эль Турко" с Джаном Яманом, который играет воина из XVII века Хасана Балабана.

Вторую строчку заняла мелодрама "Оставь это ветру" с Ханде Эрчел и Барышем Ардучем. На вершине рейтинга – адаптация комедии Клима Шипенко "Холоп. Великолепный век" с Керемом Бюрсином, известным по роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь".

Подробнее – в программе "Сити".