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10 декабря 2019, 14:00

Общество

"Прямо и сейчас": в российские аэропорты могут вернуть курилки

"Прямо и сейчас": в российские аэропорты могут вернуть курилки

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Попытка защитить некурящих от курильщиков в аэропортах судя по всему не сработала. Курить меньше не стали, просто делают это незаконно. Во вторник, 10 декабря, Госдума предпримет еще одну попытку вернуть курилки в аэропорты.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях Терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса. Об этом – в программе "Прямо и сейчас".

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