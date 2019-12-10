"Прямо и сейчас": в российские аэропорты могут вернуть курилки

Попытка защитить некурящих от курильщиков в аэропортах судя по всему не сработала. Курить меньше не стали, просто делают это незаконно. Во вторник, 10 декабря, Госдума предпримет еще одну попытку вернуть курилки в аэропорты.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях Терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса. Об этом – в программе "Прямо и сейчас".