Бьюти-блогеры нашли странный способ увеличить губы без хирургов

Фото: twitter.com/Y2SHAF

Бьюти-блогеры нашли необычный способ увеличить губы, не прибегая к помощи хирургов и косметологов. Новым методом поделился один из пользователей Twitter.

Он опубликовал видео с подробной инструкцией. На кадрах девушка наносит небольшое количество клея под нос, подсушивает его, а затем оттягивает верхнюю губу, прижимая ее к клею. В результате губа стала казаться объемнее.

Правда, пользователи такой метод не оценили. Один из них пошутил, что во время разговора губа может отвалиться.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новая хирургическая специальность – "дизайнер внешности". Главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава РФ и столичного департамента здравоохранения Наталья Мантурова сообщила, что интерес к такого рода специалистам растет.

Мантурова отметила, что сейчас пластические хирурги не только выполняют техническую работу, но и нередко как психологи помогают пациенту сформировать отношение к своей внешности.