Косметологу в Москве предъявили обвинение после гибели пациентки

11:43
11:43
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Косметологу предъявили обвинение после смерти пациентки
Следователи предъявили обвинение московскому косметологу в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом говорится на сайте СУ СК по городу.
В ведомстве рассказали, что 35-летняя женщина арендовала кабинет на улице Кастанаевской, где проводила косметологические процедуры. 14 июля она ввела девушке 1989 года рождения лекарственное вещество. У пациентки возник анафилактический шок, она умерла до приезда врачей. В релизе СК подозреваемая названа "лжекосметологом", однако не уточняется, имелось ли у нее соответствующее образование и право на работу в этой сфере.
Подозреваемая находится по подпиской о невыезде. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проверку осложняет то, что в кабинете не было камер видеонаблюдения.
Ранее телеканал Москва 24 сообщал, что пациентка – Элина Бабичева – скончалась во время массажа. При осмотре в области лица и туловища молодой женщины были обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой. Многие – подруги, коллеги, родственники – отмечали, что девушка любила посещать салоны красоты и увлекалась разными косметологическими процедурами.
Владелица косметологического кабинета рассказывала, что девушка якобы вела себя неадекватно, пила много воды, а ее зрачки были расширены.
После этого случая в Госдуме предложили ужесточить ответственность для косметологов.
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