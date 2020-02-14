Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

Телеканал «Москва 24» / Программы / Прямо и сейчас

Прямо и сейчас

Прямо и сейчас говорим о всех самых важных событиях из жизни Москвы. От скандальных до остросоциальных тем. Мнения горожан, экспертов и звезд, включения с места событий. И все это в прямом эфире. С понедельника по пятницу в 13.35, 15.35 и 18.35.

Выпуски программы

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика