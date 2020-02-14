Прямо и сейчас
Прямо и сейчас говорим о всех самых важных событиях из жизни Москвы. От скандальных до остросоциальных тем. Мнения горожан, экспертов и звезд, включения с места событий. И все это в прямом эфире. С понедельника по пятницу в 13.35, 15.35 и 18.35.
Выпуски программы
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"Прямо и сейчас": как сделать поездку в такси комфортной и безопасной
14 февраля 2020, 14:00
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"Прямо и сейчас": опубликованы фотографии застолья убийцы Немцова в колонии строго режима
13 февраля 2020, 15:50
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"Прямо и сейчас": оскорбленные россияне требуют максимального наказания для Водонаевой
12 февраля 2020, 16:00
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"Прямо и сейчас": кинопремию "Оскар" назвали самой сексистской и гомофобной в истории
10 февраля 2020, 16:00
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"Прямо и сейчас": почему не надо бояться китайцев в Москве
07 февраля 2020, 16:00
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"Прямо и сейчас": художники призывают москвичей разрисовать лица, чтобы их не распознали
06 февраля 2020, 14:00
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"Прямо и сейчас": "брак в Конституции"
05 февраля 2020, 14:00
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"Прямо и сейчас": на московских домах и заборах появились граффити с ликами святых
04 февраля 2020, 14:00
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"Прямо и сейчас": Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
03 февраля 2020, 16:00
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"Прямо и сейчас": поставки электроники из Китая в Россию могут отложить из-за коронавируса
31 января 2020, 14:00
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"Прямо и сейчас": коронавирус выявили во всех регионах Китая
30 января 2020, 14:00
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"Прямо и сейчас": кому выгодна новая мировая эпидемия коронавируса
29 января 2020, 14:00
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"Прямо и сейчас": в Чите четверо детей с отцом жили в заброшенном доме
28 января 2020, 19:00
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"Прямо и сейчас": число жертв китайского коронавируса растет
27 января 2020, 14:00
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"Прямо и сейчас": в США больше не будут выдавать временные визы беременным
24 января 2020, 16:00
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"Прямо и сейчас": можно ли заразиться новым вирусом, заказывая товары из Китая
23 января 2020, 16:00
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"Прямо и сейчас": объявлен новый состав кабинета министров
22 января 2020, 19:00
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"Прямо и сейчас": "китайская угроза"
21 января 2020, 19:00
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"Прямо и сейчас": "Аэрофлот" забыл собаку при пересадке в Москве
20 января 2020, 16:00
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"Прямо и сейчас": женщины все чаще стали давать детям матчества
17 января 2020, 15:45
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"Прямо и сейчас": Госдума рассматривает кандидатуру нового председателя правительства
16 января 2020, 14:00
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"Прямо и сейчас": как организован лотерейный бизнес в России
15 января 2020, 14:00
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"Прямо и сейчас": российские фильмы не вошли в число номинантов на "Оскар"
14 января 2020, 19:00
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"Прямо и сейчас": москвичи часто выбрасывают новогодние елки куда попало
13 января 2020, 16:00