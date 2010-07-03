Табличка с надписью "Нет входа" стала топ-лотом на аукционе столичной подземки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Самым дорогим лотом на аукционе московского метро стала табличка с надписью "Нет входа", передает РИА Новости.

Она стоила 40 тысяч рублей. Новая владелица получила в подарок также алую термокружку от сотрудницы подземки, проводившей аукцион.

Кроме того, были проданы указатели к выходам на улицы Воздвиженка, Арбат, Новый Арбат и к театру имени Вахтангова. Почти все указатели располагались в метрополитене с 1996 по 2018 год, после чего их заменили.

Еще один такой аукцион проходил в августе. На торги выставили 34 световых указателя в рабочем состоянии. Стартовая цена составила 7,5 тысячи.

Итоговые цены на некоторые лоты доходили до 50 тысяч рублей. Старые лайтбоксы покупают коллекционеры, иностранные туристы, а также москвичи для оформления кафе и офисов.

Продажи старых лайтбоксов начались в прошлом декабре по просьбе пассажиров. Тогда посетители купили 94 лайтбокса.