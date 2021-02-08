Мадуро назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной в мире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является самой безопасной в мире. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что свое заявление Мадуро сделал в ходе еженедельного совещания по вопросам здравоохранения.

"Спутник V" – самая безопасная (вакцина в мире. – Прим. Ред.)", – подчеркнул Мадуро.

Президент Венесуэлы отметил высокий уровень защиты, который препарат дает организму.

Ранее Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о производстве вакцины "Спутник V" в стране. Было подписано соответствующее соглашение.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Эффективность "Спутника V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Ливане, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и некоторых других странах. Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.