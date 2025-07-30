30 июля, 14:20Происшествия
Угроза цунами отменена на Камчатке
Фото: Москва 24
Угроза цунами отменена на Камчатке. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, видеообращение которого размещено в телеграм-канале регионального правительства.
Заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю Иван Лемихов рассказал, что в населенных пунктах Камчатского края превышения уровня воды не выявлено. Кроме того, специалисты провели осмотр зданий и не обнаружили серьезных повреждений.
Однако, по его словам, помощь потребовалась 60 серферам, которые находились во время угрозы цунами на берегу Халактырского пляжа. Они были эвакуированы в безопасный район.
Лемихов уточнил, что обследование зданий продолжится в четверг, 31 июля. На данный момент ведомство находится в режиме повышенной готовности.
Кроме того, угроза цунами была отменена в Северо-Курильском районе Сахалинской области, о чем уведомила в своем телеграм-канале администрация округа.
В свою очередь, в пресс-службе Росрыболовства заявили о продолжении промысла водных биоресурсов. Исключение составляют лишь прибрежные районы Сахалинской области.
В настоящее время Росрыболовство находится в контакте с предприятиями рыбохозяйственного комплекса, которые расположены в зоне пострадавших районов, а также с профильными ведомствами, которые работают над устранением последствий и контролем ситуации.
Сейчас, как уточнили в ведомстве, затопления выявлены на территории рыбоперерабатывающего завода "Алаид", предприятий АО "СК БСФ" и ООО "Гранис", а также рыбоводных цехов компании ООО "Азимут". При этом все сотрудники вышеперечисленных организаций были эвакуированы. В связи с этим никто не получил травм.
Высказался по поводу ситуации с землетрясением на Камчатке и представитель Росавиации Артем Кореняко. Он заявил в своем телеграм-канале, что этот инцидент не затронул авиасообщение.
В настоящее время аэропорт Елизово функционирует в штатном режиме, а его инфраструктура не повреждена. В среду, 30 июля, гавань выполнила 27 рейсов, то есть обслужила примерно 4,5 тысячи пассажиров.
Также продолжают свою работу главный перевозчик на местных линиях – Камчатское авиационное предприятие – и подведомственное Росавиации ФКП "Аэропорты Камчатки". Там также не выявлено повреждений.
Технические средства "Камчатаэронавигации", в том числе оборудование местных аэродромов, работают в обычном режиме. Специалисты проверили все системы и не обнаружили каких-то проблем.
Объекты транспортной инфраструктуры в Сахалинской области тоже не были повреждены, так как региональные аэродромы не попали в зону землетрясения. Однако Кореняко предупредил, что из-за угрозы подтопления взлетно-посадочной полосы (ВПП) временно отменены рейсы в Северо-Курильск.
Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. После этого в регионе наблюдалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов.
Кроме того, в Елизовском районе Камчатки были зафиксированы волны высотой 3–4 метра. Из-за возникшего цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также подтопления коснулись территории палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).
В результате землетрясения в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Сама воздушная гавань работала в штатном режиме на фоне случившегося.
В городе также обрушилась стена одного из детских садов. В результате произошедшего никто не пострадал, так как в здании никого не было. Тем не менее власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
В Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения тоже ввели режим ЧС. Там могли быть повреждены электросети и сети водоснабжения. Региональная прокуратура открыла горячую линию для решения проблем, которые возникли из-за подземных толчков.
При этом муниципальные учреждения образования, культуры и спорта Северо-Курильска закрыты до тех пор, пока специалисты не завершат их осмотр после землетрясения. В свою очередь, власти Камчатского края организовали пункты временного размещения для граждан, которые боятся находиться в своих домах после землетрясения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил своевременную работу всех систем оповещения на Камчатке. По словам представителя Кремля, регион продемонстрировал высокий уровень технологической подготовленности.
Москвичи не стали отменять туры на Камчатку после землетрясения