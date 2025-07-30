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Угроза цунами отменена на Камчатке. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, видеообращение которого размещено в телеграм-канале регионального правительства.

Заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю Иван Лемихов рассказал, что в населенных пунктах Камчатского края превышения уровня воды не выявлено. Кроме того, специалисты провели осмотр зданий и не обнаружили серьезных повреждений.

Однако, по его словам, помощь потребовалась 60 серферам, которые находились во время угрозы цунами на берегу Халактырского пляжа. Они были эвакуированы в безопасный район.

Лемихов уточнил, что обследование зданий продолжится в четверг, 31 июля. На данный момент ведомство находится в режиме повышенной готовности.

Кроме того, угроза цунами была отменена в Северо-Курильском районе Сахалинской области, о чем уведомила в своем телеграм-канале администрация округа.

В свою очередь, в пресс-службе Росрыболовства заявили о продолжении промысла водных биоресурсов. Исключение составляют лишь прибрежные районы Сахалинской области.

В настоящее время Росрыболовство находится в контакте с предприятиями рыбохозяйственного комплекса, которые расположены в зоне пострадавших районов, а также с профильными ведомствами, которые работают над устранением последствий и контролем ситуации.

Сейчас, как уточнили в ведомстве, затопления выявлены на территории рыбоперерабатывающего завода "Алаид", предприятий АО "СК БСФ" и ООО "Гранис", а также рыбоводных цехов компании ООО "Азимут". При этом все сотрудники вышеперечисленных организаций были эвакуированы. В связи с этим никто не получил травм.

Высказался по поводу ситуации с землетрясением на Камчатке и представитель Росавиации Артем Кореняко. Он заявил в своем телеграм-канале, что этот инцидент не затронул авиасообщение.

В настоящее время аэропорт Елизово функционирует в штатном режиме, а его инфраструктура не повреждена. В среду, 30 июля, гавань выполнила 27 рейсов, то есть обслужила примерно 4,5 тысячи пассажиров.

Также продолжают свою работу главный перевозчик на местных линиях – Камчатское авиационное предприятие – и подведомственное Росавиации ФКП "Аэропорты Камчатки". Там также не выявлено повреждений.

Технические средства "Камчатаэронавигации", в том числе оборудование местных аэродромов, работают в обычном режиме. Специалисты проверили все системы и не обнаружили каких-то проблем.

Объекты транспортной инфраструктуры в Сахалинской области тоже не были повреждены, так как региональные аэродромы не попали в зону землетрясения. Однако Кореняко предупредил, что из-за угрозы подтопления взлетно-посадочной полосы (ВПП) временно отменены рейсы в Северо-Курильск.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. После этого в регионе наблюдалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов.

Кроме того, в Елизовском районе Камчатки были зафиксированы волны высотой 3–4 метра. Из-за возникшего цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также подтопления коснулись территории палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

В результате землетрясения в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Сама воздушная гавань работала в штатном режиме на фоне случившегося.

В городе также обрушилась стена одного из детских садов. В результате произошедшего никто не пострадал, так как в здании никого не было. Тем не менее власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения тоже ввели режим ЧС. Там могли быть повреждены электросети и сети водоснабжения. Региональная прокуратура открыла горячую линию для решения проблем, которые возникли из-за подземных толчков.

При этом муниципальные учреждения образования, культуры и спорта Северо-Курильска закрыты до тех пор, пока специалисты не завершат их осмотр после землетрясения. В свою очередь, власти Камчатского края организовали пункты временного размещения для граждан, которые боятся находиться в своих домах после землетрясения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил своевременную работу всех систем оповещения на Камчатке. По словам представителя Кремля, регион продемонстрировал высокий уровень технологической подготовленности.