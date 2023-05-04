Точки обстрела: как в РФ и мире отреагировали на удары БПЛА с Украины

Атаки беспилотными летательными аппаратами произошли на территории России в последние дни. Два из них 3 мая были направлены на Кремль, другие БПЛА ударили по гражданским объектам в разных регионах РФ. Как на это отреагировали в России и других странах – в материале Москвы 24.

Покушение на президента

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Два беспилотника были запущены в сторону Кремля 3 мая около трех часов ночи, момент атаки попал на видео. Российские военные и спецслужбы вывели из строя оба аппарата, пострадавших нет. Опалено два медных листа на крыше Сенатского дворца, их заменят в самое ближайшее время, заявили в управделами президента РФ. Владимира Путина в этот момент в Кремле не было.

В пресс-службе главы государства эту атаку назвали покушением на президента. СК возбудил уголовное дело о теракте.





из сообщения пресс-службы президента РФ Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 Мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. В результате этого террористического акта президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Атака на Кремль никак не повлияла на подготовку к параду Победы на Красной площади, он состоится 9 мая, никаких изменений нет. Меры безопасности в резиденции президента после теракта будут усилены, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Удары по регионам

Фото: МЧС России

За последние пару дней украинские беспилотники также ударили по гражданским объектам в разных частях страны. В частности, 1 мая два БПЛА попытались атаковать Крым и Севастополь, но были сбиты силами ПВО.

Утром 3 мая после падения беспилотного аппарата загорелся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края. Пожару присвоили высший ранг сложности, жертв и пострадавших нет. Полностью потушить огонь удалось почти к полуночи того же дня, инцидент расследует Следственный комитет.

Кроме того, 3 мая обломки от БПЛА обнаружили в лесу в подмосковной Коломне. Там, где он упал, образовалась небольшая воронка, рассказали в правоохранительных органах.

На следующий день в Краснодарском крае после попадания четырех беспилотников загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пожар быстро потушили, пострадавших и жертв удалось избежать.

Также утром 4 мая БПЛА взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Аппарат врезался в строящуюся эстакаду между цехами, уточнил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, никто не пострадал, завод получил незначительный ущерб.

В то же утро силы ПВО сбили беспилотник в небе над Воронежской областью. Пострадавших и разрушений нет, рассказал губернатор Александр Гусев.

Из-за участившихся атак российские регионы решили временно запретить запуск БПЛА. В частности, такая мера теперь действует в Москве, рассказал Сергей Собянин. Это нужно, чтобы избежать несанкционированных полетов, которые могут помешать работе правоохранительных органов, сообщил он. Аналогичный запрет ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Псковской области – всего подобные ограничения действуют более чем в 40 регионах страны.

Запад недоговаривает

Фото: телеграм-канал "Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что после атаки дронов на Кремль телевизионного обращения Владимира Путина или экстренного заседания Совбеза не планируется. По его словам, российский лидер спокойно отреагировал на происшествие.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает, поэтому в этом плане ничего нового не произошло.

За запуском БПЛА на Кремль стоит киевский режим, который давно и осознанно использует террористические методы атаки на гражданские объекты и мирное население. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. Всех виновных ждет суровое и неотвратимое наказание, подчеркнули там.

"Молчание коллективного Запада свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима в Киеве. Считаем, что мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима", – заявили в министерстве.

После атаки на Кремль Владимира Зеленского необходимо физически устранить, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, никаких других вариантов теперь не осталось. "Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал", – сказал Медведев.

Сам Зеленский, в свою очередь, открестился от запуска беспилотников по Кремлю. "Мы не атакуем Путина или Москву, мы воюем на нашей территории, защищая наши города и села", – сказал украинский президент.

В то же время министр обороны страны Алексей Резников уклончиво ответил на вопрос о причастности Киева к ударам по Кремлю. По его словам, если российские власти пытаются кого-то обвинить, то могут сделать это по отношению к себе, сообщила Washington Post.

В ответ на заявления о причастности к атакам на Кремль власти США подчеркнули, что не имеют отношения к произошедшему и не располагают данными о том, кто стоял за ними. Также в Белом доме добавили, что "не поощряют атаки на отдельных лидеров".





Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома С самого начала этого конфликта Соединенные Штаты, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом.

В американской газете The Wall Street Journal вышла статья, в которой есть предположение, что атака Кремля дронами спланирована в Москве. Журналист и юрист из США Гленн Гринвальд назвал эту версию несостоятельной и напомнил, что ранее в том же ключе Белый дом комментировал подрыв газопровода "Северный поток".

На удары беспилотниками по России отреагировали также в Европе и Азии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал РФ не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посчитала этот инцидент "странным" и "загадочным". МИД Китая призвал Москву и Киев воздержаться от действий, которые приведут к обострению боев.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и МИД Сирии осудили нападение дронами на Кремль. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире американского телеканала CNN призвал завершить конфликт на Украине как можно скорее, чтобы подобных инцидентов не повторялось.