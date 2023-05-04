В МИД КНР призвали РФ и Украину избегать действий, которые могут привести к эскалации

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России и Украине следует избегать действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", – цитирует его РИА Новости.

В ночь на 3 мая на кремлевскую резиденцию президента РФ была совершена атака БПЛА. Два беспилотника были выведены из строя. В ходе атаки никто не пострадал.

В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией украинских властей и покушением на российского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Владимира Путина. По его словам, вооруженная борьба происходит только на территории Украины.



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