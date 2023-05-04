Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом силами ПВО беспилотнике

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Система противовоздушной обороны РФ обнаружила и успешно уничтожила беспилотник в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло рано утром 4 мая. Никто не пострадал. Разрушений также нет.

"Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле", – добавил Гусев.

Ранее российские силы ПВО в Крыму сбили два беспилотных летательных аппарата. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что системы ПВО успешно отработали на юго-востоке полуострова.

Он подчеркнул, что в результате происшествия нет повреждений и пострадавших. Аксенов попросил жителей Крыма сохранять спокойствие и доверять только проверенным данным.

В понедельник, 1 мая, глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что два беспилотника попытались атаковать Крым и Севастополь. По его словам, один БПЛА был сбит силами ПВО при попытке подлета к Севастопольской бухте, а второй – над территорией Республики Крым.



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