Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:27

Происшествия

Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом силами ПВО беспилотнике

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Система противовоздушной обороны РФ обнаружила и успешно уничтожила беспилотник в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло рано утром 4 мая. Никто не пострадал. Разрушений также нет.

"Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле", – добавил Гусев.

Ранее российские силы ПВО в Крыму сбили два беспилотных летательных аппарата. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что системы ПВО успешно отработали на юго-востоке полуострова.

Он подчеркнул, что в результате происшествия нет повреждений и пострадавших. Аксенов попросил жителей Крыма сохранять спокойствие и доверять только проверенным данным.

В понедельник, 1 мая, глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что два беспилотника попытались атаковать Крым и Севастополь. По его словам, один БПЛА был сбит силами ПВО при попытке подлета к Севастопольской бухте, а второй – над территорией Республики Крым.

Губернатор Севастополя сообщил о последствиях взрывов украинских дронов

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика