СК расследует факт попадания беспилотника в резервуар с нефтепродуктами под Краснодаром

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Следственный комитет занялся расследованием факта попадания беспилотника в резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края, в результате которого произошло возгорание.

"Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", – передает ТАСС сообщение СК РФ.

О возгорании на территории предприятия АО "Таманьнефтегаз" стало известно утром 3 мая. Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что пожару присвоен высший ранг сложности. На место происшествия были стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы.

Пожарные сумели полностью ликвидировать возгорание к ночи. В результате происшествия никто не пострадал.



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