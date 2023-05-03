Обломки беспилотника нашли в подмосковной Коломне

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Обломки беспилотного летательного аппарата найдены в подмосковной Коломне. О необычной находке рассказали представители правоохранительных органов.

"В Коломне в лесополосе обнаружены обломки от беспилотного летательного аппарата, на месте падения есть небольшая воронка", – передает ТАСС сообщение правоохранителей.

Ранее стало известно, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю. Российские военные вывели из строя два БПЛА. Вследствие падения беспилотников и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, рассказали в пресс-службе президента.

В Кремле назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на Владимира Путина накануне Дня Победы.

3 мая Сергей Собянин запретил запускать в Москве беспилотные летательные аппараты. Исключением стали БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти.



Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы