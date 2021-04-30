Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2021 года

Последний весенний месяц готовит для россиян множество нововведений. Главным радостным событием станут десятидневные майские выходные. Кроме того, заработает программа кешбэка на отдых для детей, ветераны к празднику получат дополнительные выплаты, а купить или продать подержанный автомобиль станет проще. Рассказываем подробности об этих и других нововведениях мая.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Длинные выходные

В текущем году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Согласно указу Владимира Путина, дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими с сохранением заработной платы. В этот промежуток времени оплата будет производиться в обычном размере, если работодатель не решил иначе. Двойной оклад можно получить только за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.



Пенсионные доплаты

С мая доплаты к пенсиям начнут получать бывшие члены экипажей гражданских самолетов. Причем это касается не только пилотов, но также радистов, штурманов и некоторых категорий механиков и инженеров. Кроме того, выплачивать ежемесячную прибавку к пенсии станут работникам угольной промышленности.

Размер выплаты устанавливается в индивидуальном порядке с учетом среднего месячного заработка и стажа работника. Право на доплату имеют те, кто уже не работает по льготным специальностям. В среднем по стране для летчиков она составляет чуть более 7 тысяч рублей в месяц, для шахтеров – около 4 тысяч рублей.



Удаленка для пожилых граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для пожилых людей от 65 лет работа на удаленке больше не будет обязательной. С 1 мая эта мера носит рекомендательный характер. Окончательное решение о рабочем режиме примет работодатель, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе. Новшество затронет порядка 10 миллионов работающих пенсионеров.



Выплаты ветеранам ВОВ

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (ВОВ) ко Дню Победы получат дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей. Такую поддержку окажут более чем 33 тысячам россиян, проживающих не только в РФ, но и на территории стран Прибалтики. Помимо этой суммы, участники ВОВ получат региональные доплаты: от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от региона.



Штрафы за высадку детей-безбилетников

С 1 мая вводится штраф за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, которые не оплатили проезд. Для водителя наказание составит 5 тысяч рублей, для кондукторов или контролеров – от 20 до 30 тысяч рублей. При этом если ребенок едет в сопровождении взрослых и они отказываются заплатить за проезд, то семья должна будет покинуть транспорт на ближайшей остановке.



Повторный тест для туристов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор с 1 мая обязал всех россиян, возвращающихся из-за рубежа, сдавать тест на коронавирус дважды. Повторную проверку необходимо пройти в течение пяти дней с момента въезда на территорию РФ. Когда результат тестирования будет известен, его необходимо загрузить на сайт госуслуг. Ранее такие правила распространялись только на туристов, прибывающих из Турции и Танзании.



Отдых на Кипре и в Болгарии

С 1 мая власти Болгарии открывают доступ в страну для иностранных туристов. Приезжающим нужно будет предоставить один из трех видов медицинских документов: отрицательный ПЦР-тест или определенного вида антигенный тест, сертификат, подтверждающий вакцинацию или справку о перенесенном за последние полгода заболевании, которая подтверждается положительным тестом.

Кроме того, туристы, привившиеся препаратом "Спутник V", с 10 мая смогут приехать на Кипр без теста на коронавирус. Вариант такого отдыха станет доступен после завершения двухнедельного локдауна на острове, который местные власти ввели с 26 апреля по 9 мая.



Грузовики – на ЦКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В столице с 5 мая заработают новые правила проезда для грузовиков, максимальная масса которых более 3,5 тонны. С этого дня, чтобы проехать по МКАД и въехать в город, водителям таких транспортных средств нужно иметь пропуск и подключиться к Региональной навигационно-информационной системе (РНИС).

Получить электронный пропуск можно на сайте mos.ru, а на странице РНИС ознакомиться с инструкцией по подключению к навигационной системе. Всем остальным грузовикам для транзитного проезда необходимо использовать ЦКАД и другие магистрали Подмосковья.



Бесплатная парковка в праздники

В столице 1, 3, 9 и 10 мая можно будет совершенно бесплатно припарковаться. Это касается и тех мест, где действует повышенный тариф: 380 рублей в час днем, 200 рублей в час ночью. Парковки со шлагбаумом будут работать по прежним тарифам.



Повышение штрафов для автомобилистов

За нарушение правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожном переезде штрафная санкция с 1 мая увеличится в пять раз и составит 5 тысяч рублей. В случае если водитель выехал на переезд при закрытом (или закрывающемся) шлагбауме, а также при красном сигнале светофора и это зафиксировала камера, ему прилетит на почту "письмо счастья".

Если правила будут нарушены при инспекторе ГИБДД, то протокол оформят на месте, а также могут лишить водителя прав на срок от 3 до 6 месяцев. Такая же сумма штрафа – 5 тысяч рублей – вводится за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, а также за другие подобные нарушения правил проезда.



Покупка подержанных машин через "Госуслуги"

С 1 мая в России договор купли-продажи подержанного автомобиля можно будет заполнить через портал "Госуслуги". Продавцу потребуется собрать полный пакет документов на машину для заключения сделки: свидетельство о регистрации (СТС), паспорт транспортного средства (ПТС), полис ОСАГО на имя старого собственника, а также подать заявление на портале госуслуг. Вся информация об авто будет автоматически передана с портала в ГИБДД.

От покупателя потребуется внести свои фамилию, имя и отчество в документах, а остальные данные система заполнит автоматически. Однако для оформления приобретенного автомобиля в течение 10 дней после сделки все же придется лично посетить МФЦ или ГИБДД, чтобы получить новое свидетельство о регистрации и для внесения записи в бумажный ПТС.



Отключение горячей воды в Москве

В Москве с 11 мая начнутся плановые отключения горячей воды в связи подготовкой к новому отопительному сезону. График отключения в 2021 году можно посмотреть на сайте mos.ru или портале Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Чтобы узнать информацию по конкретному дому, необходимо ввести в поисковую строку название улицы и номер здания. Срок отключения горячей воды не должен превышать 10 дней.



Кешбэк на детские путевки

В России с 20 мая планируют запустить программу по возврату родителям половины стоимости путевок в детский лагерь. Кешбэк в размере 50% стоимости купленной путевки будет автоматически перечислен на карту "Мир" в течение пяти дней.

Принять участие в программе могут все оздоровительные стационарные лагеря. Полный список партнеров будет доступен на сайте мирпутешествий.рф. Возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей – на это выделят 5 миллиардов рублей.



Налоговый вычет – без бумажек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 21 мая россияне смогут оформить налоговый вычет по расходам на покупку жилья или земли, на оплату процентов по ипотеке и по индивидуальным инвестиционным счетам в автоматическом режиме. С этого момента больше не надо будет заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и собирать другие подтверждающие документы.

Чтобы оформить вычет, потребуется всего лишь заполнить заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Вместе с тем продолжительность проведения камеральной проверки сократится с 3 месяцев до 1 месяца, а деньги вернутся на счет в срок до 15 дней вместо месяца.



Изменения в расписании электричек

В майские праздники изменится график движения пригородных поездов. Электрички будут следовать 1 и 8 мая по субботнему расписанию. Вместе с тем 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая для электропоездов вводится воскресный график работы. С 4 по 7 мая расписание поездов не изменится, а вот 11 мая поезда будут ходить как в понедельник.

Корректировки коснутся и некоторых межрегиональных экспрессов, связывающих Москву с центрами соседних регионов. Особое внимание стоит уделить изменениям в расписании ускоренных электропоездов между Москвой и Рязанью, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровом, станцией Большая Волга и остановочным пунктом Крутое. Актуальное расписание можно изучить на официальном сайте РЖД, а также на вокзалах и остановочных пунктах.