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Болгария с 1 мая разрешит доступ в страну иностранных туристов. Об этом сообщили в Оперативном штабе по мониторингу и распространению коронавируса.

При себе им нужно будет иметь один из трех видов медицинских документов – сертификат, подтверждающий вакцинацию, отрицательный ПЦР-тест или определенного вида антигенный тест либо справку о перенесенном в последние полгода заболевании, которая подтверждается положительным тестом.

Ранее сообщалось, что несколько стран согласились принимать иностранных туристов, прошедших вакцинацию против коронавируса.

О том, что въезд в страну разрешен или вскоре будет разрешен привитым россиянам, уже заявили Греция, Черногория, Кипр, Грузия, Шри-Ланка и Сейшелы.