Штраф за нарушение ПДД на ж/д переезде увеличат с 1 мая

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Размер штрафа за нарушение правил дорожного движения на железнодорожном переезде с 1 мая 2021 года увеличится в пять раз. Как сообщили в пресс-службе РЖД, он составит 5 тысяч рублей.

"Нарушение ПДД на переезде подорожает с 1 мая. Штраф за нарушение ПДД на железнодорожном переезде увеличится в пять раз: с 1 тысячи до 5 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель получит по почте уведомительное письмо, если нарушение было зафиксировано дорожными видеокамерами. Если правила будут нарушены при инспекторе ДПС, то протокол оформят на месте.

Ранее СМИ писали, что весной 2022 года водители начнут получать штрафы за использование шипованных покрышек летом, поврежденный бампер и за защитные пленки на стеклах фар.

Такие изменения содержатся в проекте новых правил дорожного движения. По данным издания "Коммерсант", документ является приложением к ПДД и содержит перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.