В столице число ДТП с пострадавшими в январе – марте сократилось на четверть

12:26
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число аварий с пострадавшими в столице в январе – марте 2021 года сократилось на четверть, сообщает Дептранс в телеграм-канале.
"С начала года число аварий с пострадавшими и ранеными снизилось на 25%, погибших – на 24%. В прошлом году за первые три месяца погиб 81 человек, а в этом – 62, случилось 2 тысячи 198 ДТП, а в 2021 – 1 тысяча 659", – говорится в сообщении.
В Дептрансе подчеркнули, что это по-прежнему тревожные цифры, поэтому горожан попросили быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.
Специалисты отмечают, что весной риск ДТП выше, чем обычно, так как на дорогах появляются велосипедисты, мотоциклисты, пользователи каршеринга, а также автомобилисты, которые боятся ездить зимой.
Ранее руководитель ГИБДД России Михаил Черников рассказал об увеличении смертности в авариях с участием автомобилей такси. Он отметил, что часто погибают именно пассажиры такси. Количество смертельных исходов при перевозке выросло на 20%. Специалист также признал необходимость более пристального контроля за работой такси и уровнем профессионализма водителей.
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