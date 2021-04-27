Голикова рассказала, когда запустят программу кешбэка на детские путевки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Программу по возврату родителям половины стоимости путевок в детский лагерь планируется запустить с 20 мая, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение по возмещению стоимости детских путевок не распространяется на уже приобретенные.

Он добавил, что если возникнет ситуация, когда люди будут пытаться вернуть деньги за ранее приобретенные путевки, чтобы переоформить их, кабмин обратит внимание на эту ситуацию, передает ТАСС.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство проработало меры из послания президента РФ Федеральному собранию, в том числе по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь. Таким образом, возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей. На это выделят пять миллиардов рублей.

По словам Чернышенко, при возврате 50% стоимости деткой путевки в летний лагерь кабмин будет использовать действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок.

Ранее Роспотребнадзор разрешил организацию межрегионального отдыха детей в 2021 году, повысив допустимый уровень заполняемости лагерей до 75%. Ведомство уже направило в российские регионы методические рекомендации по организации детского отдыха в условиях распространения COVID-19. Кроме того, соответствующие рекомендации были подготовлены и направлены в регионы Минтранспортом и Минпросвещения.

Владимир Путин выступил с предложением ввести до конца 2021 года программу кешбэка, по которой родители смогут получить половину стоимости путевки в детский лагерь. Он отметил, что детский отдых должен стать максимально доступным.