Вакцинированные туристы с 10 мая смогут прилетать на Кипр без теста на COVID-19

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С 10 мая вакцинированные российским препаратом "Спутник V" туристы смогут прилетать на Кипр без теста на коронавирус. Об этом сообщил председатель госкомитета республики по туризму Саввас Пердиос.
"Мы проинформируем наших зарубежных партнеров, что с 10 мая тем, кто был вакцинирован, из 65 стран, которые мы недавно открыли, будет проще приехать на Кипр без тестирования, они не будут помещены на карантин, даже если будет тесный контакт с зараженным коронавирусом", – передает его слова агентство CNA.
По его словам, это станет доступно после завершения двухнедельного локдауна на острове, а отсутствие одобрения вакцины "Спутник V" со стороны медицинских властей ЕС не будет иметь значения.
Глава госкомитета отметил, что соответствующие переговоры ведутся между Брюсселем и Москвой, что является основанием для признания вакцин из третьих стран для туристических целей.
Ранее стало известно, что на Кипре вводится самый жесткий локдаун с начала пандемии. Он продлится с 26 апреля по 9 мая.
На острове вводят комендантский час. Кроме того, там приостанавливают работу клубы, парикмахерские, кинотеатры и театры, а также магазины, если они не торгуют товарами первой необходимости.
Кипр закрывается на карантин
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