Москвичам рассказали, как будут работать центры госуслуг в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные центры госуслуг и Главархив будут работать в майские праздники по особому расписанию. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

1 и 9 мая не будут работать офисы "Мои документы". В остальные дни районные центры госуслуг будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Также изменится график работы сотрудников Главного управления МВД России по городу, которые оказывают услуги в центрах "Мои документы". 30 апреля они будут работать с 09:00 до 15:45, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая принимать не будут, а с 4 по 7 мая сотрудники будут принимать по обычному графику.

Читальные залы столичного Главархива с 1 по 10 мая не будут принимать посетителей. Традиционный технологический день по средам, когда они не работают, переносится на пятницу, 30 апреля. А 28 апреля залы будут открыты с 09:30 до 15:00.

Кроме того, в праздничные дни изменится режим работы отделений АО "Почта России". 1 и 9 мая будут выходными днями для всех почтовых отделений, за исключением круглосуточных. 30 апреля и 8 мая все отделения закроются на час раньше, чем обычно. 3 мая "Почта России" будет принимать посетителей по обычному субботнему графику, а 10 мая – по воскресному.

Ранее стало известно, что объявленные между майскими праздниками выходные дни не будут обязательными для предприятий с непрерывным циклом работы и ненормированным рабочим графиком.

