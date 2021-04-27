Отделения "Почты России" изменят режим работы на время майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Режим работы отделений АО "Почта России" изменится на время майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба компании.
1 и 9 мая будут выходными днями для всех почтовых отделений, за исключением круглосуточных. К ним относятся столичные отделения 101000 (улица Мясницкая, дом 26), 107241 (улица Уральская, дом 1), 121099 (Смоленская площадь, дом 13/21), а также отделение 191036 (Невский проспект, дом 87А/2) в Санкт-Петербурге.
30 апреля и 8 мая все отделения закроются на час раньше, чем обычно. 3 мая "Почта России" будет принимать посетителей по обычному субботнему графику, а 10 мая – по воскресному.
В остальные дни абсолютно все отделения будут работать в обычном режиме. Однако для бесперебойной работы некоторые сельские почтовые отделения могут принимать посетителей иначе.
Ранее стало известно, что объявленные между майскими праздниками выходные дни не будут обязательными для предприятий с непрерывным циклом работы и ненормированным рабочим графиком. Работодателей, которые не будут исполнять указ о длинных выходных, наказывать не станут.
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