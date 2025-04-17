Морские зайцы появились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появились новые обитатели – морские зайцы, они же лахтаки. Самцы Макс и Чарли приехали в столицу из передвижного цирка. Несколько лет назад оттуда же в зоопарк переехал морской заяц Гарри.

Новоселы адаптируются к новому месту и демонстрируют хороший аппетит. Их можно увидеть в павильоне "Ластоногие". В зоопарках и аквариумах лахтаки живут крайне редко. Чарли, Макс и Гарри – это единственные морские зайцы в России, которые находятся вне природы.

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