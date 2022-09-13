Тысячи птиц сформировали загадочные фигуры в небе над Москвой

Необычное воздушное шоу наблюдают в небе над Москвой уже несколько вечеров подряд. Тысячи птиц сбиваются в стаи и формируют загадочные фигуры. Они кружат, меняют траектории и вновь движутся по кругу.

Орнитологи объясняют это явление тем, что так птицам проще защищаться от врагов, а также лучше изучить тех, с кем уже скоро надо будет отправляться в долгий перелет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.