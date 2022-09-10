В Московском зоопарке сообщили об улучшении состояния раненого белого медведя

Фото: Агентство "Москва"
Раненый в Диксоне белый медведь постепенно идет на поправку. Об этом рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.
"В целом в его состоянии наблюдается положительная динамика. Он стал проявлять активность в движениях, стремится перемещаться по вольеру, выбирая наиболее удобное и мягкое место", – отметили в пресс-службе.
Кроме того, специалисты фиксируют улучшения в работе ЖКТ животного: медведь хорошо есть и пьет. Он также стал получать больше еды, а его рацион, состоящий из мяса, рыбы, яиц и овсяной каши, разработали так, чтобы он получал все необходимые микроэлементы.
Состояние лап, как отметили в зоопарке, остается без изменений. После ранения медведь не может ими шевелить, сейчас ему дают обезболивающее и антибиотики. В ближайшее время планируется провести очередную диагностику для выяснения причины отказа лап.
Просьба помочь медведю поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов в поселке Диксон. Его усыпили и на самолете доставили в Москву.
Позже руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в медведя стреляли самодельной картечью. На его теле обнаружили множественные огнестрельные ранения. Ветеринары выявили входные отверстия разного диаметра. У медведя также отказали задние конечности.
Раненого белого медведя из Красноярского края доставили в Москву
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