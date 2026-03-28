Новости мира: на Эйфелевой башне открыли мост с сетчатым полом на высоте 60 метров

В Париже открылся подвесной мост, который соединяет восточную и западную опоры Эйфелевой башни. Он расположен почти в 60 метрах от земли. Конструкция состоит из более чем 25 тысяч сетчатых панелей. Прогулка по мосту бесплатна для всех обладателей билетов на Эйфелеву башню.

В Китае создали домашнего робота, который способен справится со всеми домашними обязанностями. Он может будить хозяина, готовить завтрак, наводить порядок и даже следить за расписанием. Первые разработки уже тестируют в обычных квартирах. Пока роботы выполняют все исправно.

