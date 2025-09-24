Самый высокий в России подвесной мост открыли на горном курорте "Архыз"

Фото: resort-arkhyz.ru

На горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии состоялось открытие самого высокого в России подвесного моста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе туристического места.

"Этот уникальный аттракцион расположен на верхней станции канатной дороги "Орбита", на высоте 3 030 метров над уровнем моря и является частью нового высокогорного экстрим-парка курорта", – говорится в сообщении.

С моста открываются панорамные виды на Кавказские горы и вершину Эльбруса. Новый аттракцион откроют для посещения до начала горнолыжного сезона-2025/2026.

"Уникальная конструкция, дизайн и расположение позволяют испытать совершенно новые незабываемые ощущения на высоте более 3 000 метров. Это безусловный рекорд", – отметил генеральный директор курорта Роман Киранчук.

Он заверил, что для обеспечения безопасности все посетители проходят обязательный инструктаж и используют страховочное снаряжение.

Курорт "Архыз", один из самых популярных в России, продолжает развивать инфраструктуру. В декабре 2024 года он принял миллионного туриста, а в этом году ожидает более 1,2 миллиона гостей.

