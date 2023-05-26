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Компании Илона Маска разрешили испытать чипы для мозга на людях

Компании Илона Маска разрешили испытать чипы для мозга на людях

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Минздрав США дал разрешение компании миллиардера Илона Маска на проведение клинических испытаний на людях. Объявить о наборе добровольцев планируют в ближайшее время.

По словам Маска, чип, вживленный в мозг, сможет помочь тем людям, у кого нарушена двигательная активность, например, из-за травм позвоночника или пациентам с расстройством нервной системы. Испытания ранее провели на животных.

Миллиардер уже назвал это решение важным шагом в развитии медицины и уточнил, что первый чип могут вживить добровольцу уже через полгода. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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