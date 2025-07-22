В турецких морях обнаружены опасные бактерии Vibrio

В турецких прибрежных водах Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружены бактерии Vibrio, способные вызывать тяжелые заболевания, включая холеру. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на исследования врачей.

Основная опасность связана с возможностью заражения при проглатывании грязной морской воды или при попадании бактерий на открытую рану. По словам специалистов, вспышки холеры в южных странах происходят регулярно, но в Турции заболевание встречается редко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.